V eni noči polomili šipe dveh barov

V noči z nedelje na ponedeljek so morali tržaški karabinjerji poseči zaradi dveh napadov na tržaške bare. Do prvega primera je prišlo okoli 21. ure na Trgu Cagni, ko je moški razbil šipo zapuščenega Bara Flavia, ki je sedaj v lasti slaščičarske skupine Maritani. Karabinjerji so izsledili osumljenca.

Malo pred 4. uro pa je neznanec po poročanju prič iz osebnega avtomobila vzel palico, s katero je razbil šipo Bara Politeama v Drevoredu 20. septembra. Karabinjerji so za njim iskali zaman, a je v okolici več varnostnih kamer, s pomočjo katerih bi ga lahko prepoznali.