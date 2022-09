V eni uri mesec dežja

Pri Briščikih je v eni uri meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 71,8 litra dežja na kvadratni meter, v Zgoniku 50,9 litra dežja na kvadratni meter. Gre za enormne količine v tako kratkem času. V eni uri je pri Briščikih padlo skoraj mesečno povprečje dežja. Padavin pa še ni konec. V Trstu, kjer so se padavine začele kasneje, je meteorološka opazovalnica v nekaj deset minutah namerila 11,4 litra dežja. Jakost padavin je bila med nalivom povsod zelo visoka, velike količine vode, ki so padle v tako kratkem času pa so težko odtekale.

Občutno se je spustila tudi temperatura. V Trstu so ob 12. uri namerili natanko 20 stopinj Celzija, potem ko je bila najvišja današnja vrednost 25,4 stopinje Celzija. V Boljuncu, kjer se je živo srebro dopoldne dvignilo do 26,8 stopinje Celzija, pa se je temperatura spustila na 19,3 stopinje Celzija, ozračje se je torej ohladilo za več kot 7 stopinj Celzija.