V FJK povpraševanje po socialni pomoči naraslo za 30 odstotkov

Rdeči križ je največja humanitarna organizacija na svetu, ki deluje kapilarno na več področjih že več kot 160 let. Samo v Furlaniji - Julijski krajini šteje 2773 prostovoljk in prostovoljcev. Kako se je dejavnost razvila od januarja lani do marca letos je včeraj (8. maja), na svetovni dan Rdečega križa, predstavil deželni odbor, kateremu predseduje Ariella Testa.

Tržaško enoto sestavlja 274 prostovoljk in prostovoljcev. Z rešilnim vozilom so reševalne ekipe v 3591 primerih prevozile 92.223 kilometrov za nujne primere in 42.560 kilometrov za spremstvo zlasti starejših ljudi na preiskave v klinične ali druge zdravstvene centre. Na terenu so 10.460 ur namenili nujnim zdravstvenim primerom, 4992 pa drugim intervencijam.

Spremstvo starejših, obroki in razvedritev

Na socialnem področju so ogroženim družinam ponudili 1625 obrokov na domu, v sodelovanju s fundacijo CRTrieste pa so priredili 130 dni razdeljevanja prehranskih in drugih izdelkov. Starejšim občanom ponujajo spremstvo. V sodelovanju z občino jim nudijo pomoč v najtoplejših mesecih, z domovi za ostarele pa prirejajo razvedrilne in druge dejavnosti.

Organizacija je v omenjenem obdobju v FJK nabrala 648.449 ur prostovoljnega dela. Število ur v letih narašča, tako kot narašča povpraševanje za pomoč, samo v zadnjih letih za 30 odstotkov. Prav zato so na ozemlju odprli sprejemna okenca, da bi prisluhnili potrebam skupnosti.