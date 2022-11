V frizerskem salonu so jo našli mrtvo

V zaklenjenem frizerskem salonu, v katerem je bila zaposlena, je mrtva obležala na tleh. Truplo 33-letne ženske so v soboto našli reševalci službe 118, za njimi so si salon Dream v Ul. Foscolo, ki je v lasti pakistanskega državljana, ogledali kriminalisti. Novica se je razširila šele v ponedeljek. Po prvih ugotovitvah na truplu mlade L.G. naj ne bi bilo znakov nasilja, državno tožilstvo pa je uvedlo preiskavo, da bi zadevi prišli do dna. Odredili naj bi obdukcijo.

Žensko so našli na tleh, ležala naj bi na trebuhu. Na policijo naj bi se po navedbah tiskovne agencije Ansa obrnili sorodniki 33-letnice, ki so jo več ur pogrešali. Stranke pa so v soboto dopoldne naletele na zaprt frizerski salon, čeprav bi moral biti odprt.