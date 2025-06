V Gabrovcu odkrili prenovljeno kapelico Matere Božje

Natanko sto let je minilo, odkar so v Gabrovcu blagoslovili kapelico in kip Matere Božje. Okroglo obletnico tega dogodka so vaščani obeležili včeraj popoldne s slovesnim odkritjem prenovljene kapelice s kipom. V prenovo je bila vključena vsa vaška skupnost, levji delež je prispevalo Slovensko kulturno društvo Drago Bojan, sodelovali sta tudi tamkajšnja Društvena gostilna in Občina Zgonik.

Na včerajšnji slovesnosti v sklopu razstave vin in zgoniškega občinskega praznika je kapelico blagoslovil duhovnik Jože Špeh, prisotne je nagovorila zgoniška županja Monica Hrovatin. Dogajanje sta glasbeno popestrila Godbeno društvo Prosek, ki ga vodi dirigentka Irina Perosa, in Tržaški vokalni kvartet.

Občinski praznik bo danes postregel z bogatim programom. Shinkai karate klub vabi ob 15. uri v družbi vodiča Sajmona Ferfolje na sprehod v naravo, obvezna je prijava na spletni strani www.sgonico.ts.it. Ob 15. uri se bo pričel tudi turnir v briškoli, ki ga prireja društvo Drago Bojan, med 16. in 19. uro pa bosta pred občino ex tempore Združenja staršev Sonce ter šola vina društva Rdeča zvezda. Med 16. uro in 19.30 se bo mogoče povzpeti na zvonik cerkve sv. Mihaela, ob 18.30 pa bodo razglasili najboljša vina in ekstradeviška oljčna olja zgoniške občine.