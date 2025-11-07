V gozdu Salcer tabla v spomin na upor proti raznarodovanju

Minilo je 96 let od tistega 3. novembra 1929, ko so se člani ilegalnih organizacij Borba in Tigr zbrali v naravni pečini nedaleč od Padrič. V njej so v času fašističnega nasilja lahko svobodno govorili v slovenskem jeziku in načrtovali upor.

Pohod in slovesnost

Koordinacijsko združenje kraških vasi, Društvo TIGR Primorske in Odbor za proslavo bazoviških žrtev bodo 96. obletnico jutri počastili s tradicionalnim Pohodom spomina in krajšo spominsko slovesnostjo. Pohod se bo začel ob 10. uri, ko bodo s parkirišča pred gozdom Salcer (na cesti, ki pelje mimo padriškega golf igrišča) krenili na pot do Gabrovega hriba in razgledne točke, nato pa do tamkajšnje pečine.

Pred tukajšnjim kamnitim obeležjem Tigra, ki stoji na stičišču katastrskih občin Lonjer in Padriče, bo ob 11. uri zaigrala Godba Viktor Parma iz Trebč, nato bodo odkrili novo informativno tablo. Prisotne bo pozdravil predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar, glavni govornik pa bo zgodovinar Milan Pahor.