V grajske sobane so se vrnili obiskovalci

Pisal se je 2. junij 1955, ko je muzej Miramarskega gradu prvič odprl svoja vrata. Bilo je dvojno slavje, saj poleg praznika italijanske republike je bil to začetek popotovanja po sledeh nadvojvode Maksimilijana Habsburškega in njegove žene Šarlote, ki sta si na slikoviti vzpetini nad morjem med letoma 1856 in 1860 zgradila očarljivi dvorec. Ravno na ta simboličen dan so se muzejska vrata včeraj, po daljšem zaprtju zaradi izrednih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa ponovno odprla.

Obiskovalce bodo sicer za nekaj časa sprejemali le v popoldanskih urah, in sicer med 14. in 19. uro, ker je prilagajanje novim varnostnim razmeram kar težavno. Preverjati morajo, ali ustrezno botrujejo številnim izzivom in nadoknaditi oziroma sproti odgovarjati morebitnim pomanjkljivostim. Kakorkoli že je včeraj pred impozantim vhodom gradu včeraj pred uradnim odprtjem že potrpežljivo čakala zavidljiva vrsta ljudi. Seveda, množice turistov iz najrazličnejših držav, na katero so bili v Miramaru navajeni pred pandemijo, še ni. Veselje domačih gostov pa je le poplačalo ves trud in težko odštevanje dni do postopnega pridobivanja nove normalnosti.

Vsi obiskovalci so morali prestati vrsto nujnih etap. Zaposlena je pred vrati muzeja najprej vsakemu z elektronskim termometrom izmerila telesno temperaturo. Po vstopu vsakega posameznika oziroma skupinice, ki je v grad prišla skupaj, pa je odštela štiri minute. Preprečiti namreč hočejo, da bi se v notranjosti na istem mestu zbralo preveč ljudi.

