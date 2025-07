V grljanskem portiču odstranili 150-metrsko ribiško mrežo

V petek in soboto je ekipa potapljačev z dna morja v grljanskem portiču odstranila 150-metrsko mrežo, ki je pod gladino tiho morila morski živelj. V zapuščeno plastično mrežo so se namreč zapletali raki, ribe in mehkužci, mreža bi lahko ogrozila tudi življenje morskih želv, delfinov in celo ptic. Zaradi vzdržljivih plastičnih materialov, iz katerih so izdelane, lahko v morju zapuščene mreže povzročajo škodo desetletja ali celo stoletja.

Okoljsko akcijo je organiziral Miramarski morski rezervat, izvedli so jo v okviru čezmejnega slovensko-italijanskega projekta Poseidone. Deset potapljačev je opravilo več ur potopov z jeklenkami, da bi z morskega dna odstranili nevaren predmet. V akciji so sodelovali združenje Lifegate, društvo Shoreline, potapljaška enota finančne policije, društva L'Altritalia Ambiente Trieste, Sub Sea Club Trieste , Circolo pescasportivo Ghisleri ter italijansko združenje ribičev in podvodnih ribičev Fipsas. Mrežo je prevzelo in odneslo v smetišče podjetje AcegasApsAmga.