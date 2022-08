V Grljanu vinjen za volanom

Policija je 11. avgusta med 20. in 24. uro v Grljanu preverjala psihofizično stanje tamkajšnjih voznikov. Pregledovanje je bilo namenjeno predvsem preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola.

V tem času so pregledali štiri vozila, dva avtomobila in dva motorja ter njihove voznike. Prvi je bil pozitiven na dihalnem testu, saj je ta pokazal 1,90 grama alkohola na kilogram v krvi, kar je skoraj petkrat več od dovoljene vrednosti. Vozniku so zato vzeli vozniško dovoljenje in deset točk na njem, vozilo pa zaplenili.

Policija želi s takimi akcijami poskrbeti za varnost in preprečiti nedovoljeno ravnanje, ki bi lahko privedlo do nevarnosti za uporabnike ceste.