V Gropadi so Tomizzi hvaležni za njegov nauk

Na dvorišču Slovenskega kulturnega društva Skala, v osrčju Gropade, sicer mirne vasice na vzhodnem Krasu, je v pozno poletnem petkovem večeru mrgolelo ljudi. Nadaljevalo se je namreč večdnevno proslavljanje 140. obletnice delovanja vaškega društva, ki je tokrat potekalo v literarnem duhu. Ob priložnosti je bila namreč na pročelju odkrita spominska plošča v poklon istrskemu pisatelju Fulviu Tomizzi, ki je v zgodnjih šestdesetih letih živel v tej kraški vasi in prav tu ustvaril dve literarni deli.

Spoštovanje kulture in spodbujanje dialoga

»Ta plošča ni le kos marmorja,« je povedal predsednik SKD Skala Egon Gornik, »temveč zahvala za neprecenljivo darilo, ki nam ga je Tomizza pustil: nauk o spoštovanju kulture in spodbujanju dialoga.« Spominsko ploščo je skupaj z Gornikom odkril odbornik za kulturo in turizem Občine Trst Giorgio Rossi.

Odkritju plošče na pročelju stavbe, ki je last vaške gospodarske zadruge (ta letos lavi 40. rojstni dan), je sledil kulturni program pod vodstvom Alekseja Kalca, ki je bil namenjen spoznavanju Tomizzeve zapuščine. Spomine na obmejnega avtorja so podali Irena Urbič (v imenu Milana Rakovca), Jasna Čebron, Miran Košuta in Maurizio Tremul. V središču njihove pozornosti so bile predvsem posledice nacionalizmov, identiteta tistih, ki živimo v obmejnem prostoru, in vloga jezika v tem prostoru.