V Gropado prihajajo Tinkara, Lovšin, Kobal in Pestner

V Gropadi spet pripravljajo večere z znanimi imeni slovenske popularne kulture. 19. marca bo nastopila Tinkara Kovač, mesec kasneje Peter Lovšin, maja bo vedril Boris Kobal, piko na i bo junija dodal Oto Pestner.

Večeri so pravzaprav večerje, saj občinstvu pred prvim in pred drugim delom prireditve postrežeta upravitelja gropajskega puba Almira in Marko. Niz, ki ga prirejata kulturni društvi Anakrousis in Skala ob sodelovanju Kulturne zadruge Maja, zato nosi naslov Večeri in večerje. Pred dvema letoma so bili gostje gastronomsko-glasbenih srečanj Iztok Mlakar, Vlado Kreslin, Igor Mikolič in Drago Mislej - Mef, lani pa so na petih večerih nastopili Andrej Šifrer, Adi Smolar, Grešni kozli, Zmelkoowi in Prizma. Letošnja tretja izvedba druženj bo zato v vsaj dveh vidikih prelomna. S Tinkaro Kovač se bo prvič zgodilo, da bo večer oblikovala ženska, nastop Borisa Kobala pa prinaša gledališko različico doslej samo glasbenih srečanj.