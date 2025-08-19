V hiši je zalotila vlomilca

Stanovalka enega od poslopij v tržaški Ulici Rossetti je v noči na torek v svojem stanovanju zalotila mlajšega moškega. Vlomilec je poskušal izmakniti telefon znamke iPhone in zavojček cigaret a so ga ujeli karabinjerji s postaje v Ulici Tominz.

Malo po polnoči je ženska v družbi moža in otrok ugotovila, da se je v njeno stanovanje v prvem nadstropju stanovanjskega bloka skozi priprto okno vtihotapil mlajši moški, državljan Pakistana, rojen leta 1998. Na pomoč je poklicala karabinjerje, ki so starega znanca sil javnega reda identificirali in aretirali ter odvedli v koronejski zapor.