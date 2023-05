V hišnem priporu, ker je zalezoval nekdanjo partnerko

Minuli četrtek je policija aretirala 24-letnega italijanskega državljana S.M., ki je obtožen, da je zalezoval nekdanjo partnerko. Do kaznivega dejanja je prišlo leta 2022. Nekdanja partnerka 24-letnika, ki je tudi mlada mamica, se je takrat odločila, da prekine zvezo z njim, predvsem zaradi stalnih prepirov, do katerih je prihajalo, ker je od nje zahteval denar, da bi si kupil drogo.

A 24-letnik je kljub temu ni pustil pri miru. Začel jo je ves čas iskati preko telefona, tako da je bila primorana zamenjati številko, a jo je še naprej zalezoval, tudi v nočnih urah. Včasih jo je čakal pred stanovanjem ali pred njenim delovnim mestom.

Mladenka, ki se je naveličala njegovega obnašanja, ki ji je povzročalo tesnobo in strah, se je odločila, da ga ovadi. Policisti so tako preiskali stanovanje moškega, v katerem so med drugim našli njen telefon, ki ji ga je ukradel. Pozneje pa jim je tudi uspelo, da so od preiskovalnega sodnika dosegli odredbo za hišni pripor, ki ga bo moral zalezovalec prestati.