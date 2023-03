V igralnici sta ga pretepla in mu ukradla uro

Lokalni policisti so v nedeljo v bližini Ljudskega vrta De Tommasini pred neko igralnico opazili ranjenega mladostnika, ki je mimoidoče prosil za pomoč. Lokalni policisti so mu nudili potrebno oskrbo in ga vprašali za pojasnila. Povedal jim je, da je bil v igralnici vpleten v prepir z dvema mladima moškima, 19-letnim A. M. in 32-letnim S. K., ki sta ga pretepla. Večkrat sta ga brcnila in udarila s pestmi, padel je na tla, pri čemer sta mu odtrgala zapestno uro, nato sta pobegnila.

Lokalni policisti so poklicali na pomoč kolege, ki so kmalu izsledili domnevna storilca, eden od njiju je med drugim nosil ravno ukradeno uro. Ustavili so ju z veliko težavo, kar sta bila nasilna in sta se tudi njih lotila s pestmi in brcami. Naposled so ju prijeli in jih pospremili na sedež lokalne policije. Tam so za oba potrdili aretacijo zaradi sodelovanja pri ropu, telesnih poškodb, nasilja in upiranja javni osebi. Prepeljali so ju v tržaški zapor, kjer bosta na razpolago sodni oblasti.

Mladeniča, ki je bil žrtev napada, so z reševalnim vozilom prepeljali na urgenco, kjer so zdravniki ugotovili poškodbe obraza in odrgnine na rokah. Lokalni policisti so mu vrnili uro.