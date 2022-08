V ilustracijah Jurija Devetaka bo Boris Pahor še nagovarjal mlade

Cesto pred sedežem Slovenskega kulturnega društva Igo Gruden v Nabrežini so v petek zvečer zaprli za promet, stole so znesli na prosto, za številno občinstvo pa tudi tako ni zadostovalo mest. Med domačini so sedeli (oziroma stali) tudi drugi radovedneži, v vas jih je privabila prva tržaška predstavitev romana v stripu Nekropola, ki je izšel 18. avgusta pri Mladinski knjigi in so ga v četrtek predstavili v Ljubljani (sinoči pa še v Kopru). Ilustrator, 25-letni Jurij Devetak, se je odločil, da bo knjigo predstavil v domačem kraju, Nabrežini, in sicer na dan, ko bi Boris Pahor praznoval 109 let. Preminuli pisatelj žal ni mogel prejeti darila, na platnici nove verzije Nekropole pa je ob Devetakovem tudi njegovo ime.

Ko se je Jurij Devetak lotil Nekropole s svinčnikom, je bil njegov prvotni cilj približati Pahorjev roman mladim. »Nekropola je vse prej kot lahko branje, v obliki stripa bi lahko bolje prišla naproti mlajšim generacijam,« je dejal na petkovi predstavitvi.