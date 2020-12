V Itisu nove izolacijske cone

Dom za starejše občane Itis je aktiviral novo izolacijsko enoto za 47 »nesamostojnih« starejših občanov, ki je namenjena vsem tistim ostarelim, ki so odpuščeni iz bolnišnice, a še niso primerni za vrnitev v normalno življenje. Če poenostavimo: pacienti niso več okuženi z novim koronavirusom, vmes je prišlo tudi do negativizacije virusnega bremena, a za popolno varnost je protokol predvideva še desetdnevno izolacijo. Itis je sporazum o sodelovanju podpisal z zdravstvenim podjetjem Asugi, veljal pa bo leto dni.

Kot je povedal predsednik doma za ostarele Itis Aldo Pahor, so zdravstvenemu podjetju ponudili stavbo, v kateri se je do septembra letos nahajal oddelek RSA San Giusto, v katerem so skrbeli za bolne ostarele občane. Ker se tem bolnikom po novem posveča Glavna bolnišnica, je imel Itis stavbo prazno. »Odločili smo se, da Asugiju ponudimo naše prostore in naše storitve. Oskrbovanci, ki morajo pri nas preživeti izolacijo, bodo deležni popolne oskrbe. Mi jim bomo ponudili tako negovalni kot tudi zdravstveni kader,« je storitev opisal predsednik Pahor, ki je priznal, da so se za ta korak odločili, ker njihov socialnoskrbstveni zavod potrebuje sredstva za delovanje.