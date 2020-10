V jedilnikih bodo kraljevala starodavna žita

Kljub čisto posebnemu obdobju, ki ga preživljamo, in številnim neznankam, so se pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju vseeno odločili, da tudi letos zaženejo Okuse Krasa, ki sta jih podprla tudi Dežela FJK oz. TurismoFVG in Javna agencija Republike Slovenije Spirit.

»Že res, da smo se morali odpovedati številnim spremljevalnim dogodkom, ki smo jih načrtovali, prireditve pa nismo želeli ukiniti, saj želimo ohraniti utečeno navado in ljudem v tem obdobju ponuditi možnost, da sežejo po nekdanjih okusih in starih jedeh, da ne bi slednje tonile v pozabo,« je zbrane na daljavo nagovoril Matteo Feruglio.

Kaj so torej letos pripravili za ljubitelje okusne hrane in dobre kapljice? Od jutri do 1. novembra bo mogoče v enajstih gostilnah sesti za mizo in naročiti jedilnik Okusov Krasa. Letošnja rdeča nit v ponujenih krožnikih bodo starodavna žita – ajda torej, pira, ječmen, zdrob ali kvinoja, ki bodo našla ustrezno mesto v posameznih jedilnikih, je dodala predsednica gostinske sekcije pri SDGZ Paola Živic. Žita najdemo v neštetih receptih kraške tradicije in si mesto zaslužijo seveda tudi v sodobni kulinariki – vsak jih bo v krožniku ponudil na svojevrsten način. Jedi bodo oplemenitila kajpak tudi kraška vina, oljčno olje, sir, med in druge kraške odličnosti.

Več na www.okusikrasa.net.