V Jordaniji je islam manj radikalen

Na devinskem kolidžu je veliko dijakov iz arabskih držav, še posebno iz Palestine. Eden izmed Palestincev me je posebno pritegnil: ime mu je Omar. Zakaj? Morda zaradi njegovega črnega humorja in cinizma, ki sta na kolidžu žal izjema; morda me je pritegnilo dejstvo, da je Palestinec, ki je vse svoje življenje preživel izven svoje matične države in ima zato različen pogled na dogajanje na zasedenem izraelskem ozemlju ... ne vem.

Sklenil sem vsekakor, da ga bom bolje spoznal na kavi in čeprav naš pogovor ni trajal preveč časa, saj smo na šoli polni popoldanskih dejavnosti in je zato veliko težje dobiti malo prostega časa, moram priznati, da je bilo zelo zanimivo.

Kot sem že omenil, je Omar večino svojega življenja preživel v Jordaniji. Ko sem ga vprašal zakaj, se je cinično nasmehnil, ker se mu je odgovor zdel samoumeven. Pojasnil mi je, da se je njegova družina preselila v sosednjo arabsko državo, ker je v okupirani Palestini nemogoče živeti. »Tudi v najmirnejših predelih Palestine, kot je na primer West Bank, je nemogoče uiti občutku omejenosti. V lastni državi se počutiš tujca in vsak dan te izraelska straža spomni, da si za državo kriminalec,« mi je Omar pojasnil. Omarjeva družina je premožna in visoko izobražena (oče je poučeval industrijsko inženirstvo na univerzah v Jordaniji, Kuvajtu in ZDA), zato je k sreči imela možnost, da se preseli v sosednjo Jordanijo.

Povedal mi je, da so se tam starši počutili svobodnejše: ne samo, ker se niso vsakodnevno soočali z izraelskimi okupatorskimi silami, ampak tudi zato, ker je že samo okolje bolj svobodomiselno v primerjavi s sosednjimi državami. »Prestolnica,« mi je pripovedoval, »je tako kot v bistvu cela država, razdeljena na dva dela: na eni strani so srednji in visoki sloji, ki so bolj odprti, bolj zahodno usmerjeni. Na drugi pa živijo nižji sloji, ki so v glavnem neizobraženi in zato žrtve radikalne islamske ideologije.« Ko sem ga vprašal o islamu, mi je povedal, da vidi prav v teh višji slojih predstavnike novega modernega Islama, ki dopušča svobodnejšo interpretacijo Korana in se prilagaja novemu svetovnemu redu oziroma sodobnejšemu načinu življenja. Po njegovem mnenju je islam ubral to pot zaradi ekonomskega razvoja in ker je Jordanija prišla v stik z zahodom in njegovim sistemom. Zaupal mi je, da ima tudi sam poseben pogled na vero: pojmuje jo ne kot omejujočo, temveč kot nekaj, kar mu omogoča globlji pogled na svet.

