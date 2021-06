V kamero ulovil ljubezen

V Tržaškem knjižnem središču so včeraj dopoldne odprli razstavo mladega umetnika Jakoba Sancina. Na povabilo Slovenskega kluba se dvajsetletni fotograf z Opčin že drugič predstavlja javnosti z zbirko ljubezenskih posnetkov z naslovom Venezia. Umetnika, ki študira na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, je predstavila Poljanka Dolhar, predsednica Slovenskega kluba.

Zaljubljen v ljubezen je poulični fotograf, ki je sicer sodelavec mladinske priloge Primorskega dnevnika @Direkt, v svojo kamero ujel najrazličnejše pare, ki jih je opazil na potovanjih po Evropi. »Želel sem prikazati ljubezen v eni sliki, zato sem na svoji poti poiskal trenutke ljubezni in jih našel,« je povedal Sancin, ki je pare posnel v Parizu, Sankt Peterburgu, Benetkah, Firencah in Londonu. Zazrti eden v pogled drugega, objeti ali nasmejani z roko v roki na sprehodu v parku, v muzeju ali na trgu se pri posnetih parih občuti odtujenost od urbanega okolja, v katerega so postavljeni.

Ljubezen do fotografije je Sancin podedoval po dedku, ki je bil zaposlen v tovarni filmov za analogne fotoaparate, v prostem času pa se posvečal fotografiji in vnuka vabil v svoj zasebni atelje. Razstava Venezia, ki naslova ni dobila po mestu v laguni, temveč po fotografovi prijateljici s tem imenom, bo na ogled do konca poletja.