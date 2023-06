V kampu nezakonito zasedel šotor in kradel v marketu

Karabinjerji iz Bazovice so v okviru obmejnih kontrol aretirali 50-letnega romunskega državljana na begu. V kampu v Lignanu je nezakonito zasedel šotor in kradel v marketu. Prehrambene izdelke je skrival pri sebi, pri čemer so ga opazili blagajniki in so ga upravitelji ovadili. Karabinjerji so ugotovili, da je v Veroni tudi pobegnil iz hišnega pripora, zato mora zdaj prestati v zaporu eno leto in dva meseca kazni zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah in zaradi bega. Prepeljali so ga v tržaški zapor.