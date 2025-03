V Kobilarni Lipica luč sveta zagledal prvi letošnji žrebiček

V Kobilarni Lipica so pozdravili prvega letošnjega žrebička. Kot so sporočili iz kobilarne, se je čredi pridružil v nedeljo tik pred polnočjo in s tem postal prvi izmed 28 žrebet, ki jih v Lipici pričakujejo do konca maja.

Po rojstvu se je mladi žrebček Favory Wera XXXVI hitro postavil na noge in začel sesati materino mleko. Pod budnim očesom svoje matere 691 Wera XXXVI že pozorno spremlja dogajanje okoli sebe, so sporočili iz kobilarne.

Prvi letošnji žrebiček se je skotil v hlevih na Borjači, kjer na svet prihajajo vsa lipiška žrebeta. Prvih nekaj dni bo preživel v porodnem boksu, nato pa se bo pridružil čredi, ki se bo do konca pomladi večala, so dodali.

Obiskovalci bodo lahko letošnjega prvorojenca prvič videli med prvomajskimi prazniki, ko bo skupaj z drugimi žrebeti in njihovimi materami na ogled na dvorišču hlevov na Borjači.