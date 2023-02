Na Kontovelu so se domačini poslovili od letošnjega pusta s poslednjim pozdravom Jožku Soudu. V lepem številu so se ob prijetnih popoldanskih sončnih žarkih zbrali ob mlaki, pri čemer so njegovo truplo položili na splav, ga prižgali in odrinili na sredino mlake. Štirje najpogumnejši, med njimi tudi ženska - nekateri trdijo, da prvič -, so se podali kar za njim v vodo in mu bili blizu do poslednjega trenutka.