V kontovelsko Mlako danes nepričakovano začeli dolivati vodo

Naposled so se na tržaški občini odločili, da odprejo pipo, in omogočili dolivanje vode v kontovelsko Mlako. Voda je vanjo začela teči danes popoldne, je za Primorski dnevnik potrdil tržaški župan Roberto Dipiazza, tekla bo do jutri zjutraj.

Tako kot se je že večkrat zgodilo v preteklosti, se je tudi letos zaradi poletne vročine in pomanjkanja padavin Mlaka krepko izsušila, kar predstavlja za tamkajšnji ekosistem nevarnost, zato se je zahodnokraški rajonski svet pred dobrima dvema tednoma obrnil na občino in opozoril na potrebo po sveži vodi.