V kontovelsko Mlako danes nepričakovano začeli dolivati vodo

Naposled so se na tržaški občini odločili, da odprejo pipo, in omogočili dolivanje vode v kontovelsko Mlako. Voda je vanjo začela teči danes popoldne, je za Primorski dnevnik potrdil tržaški župan Roberto Dipiazza, tekla bo do jutri zjutraj.
Tako kot se je že večkrat zgodilo v preteklosti, se je tudi letos zaradi poletne vročine in pomanjkanja padavin Mlaka krepko izsušila, kar predstavlja za tamkajšnji ekosistem nevarnost, zato se je zahodnokraški rajonski svet pred dobrima dvema tednoma obrnil na občino in opozoril na potrebo po sveži vodi.
Čeprav je občina takoj zatem zagotovila, da bo Mlaka čim prej dobila vodo, do tega sprva ni prišlo. Dlje časa se ni nič premaknilo. Številni pozivi iz rajonskega sveta, naj se ukrepa, so bili zaman. Domačini so vanjo v znak protesta dolili nekaj vode iz plastenk, nato je občinski odbornik Michele Babuder, pristojen za okolje in prostor, izjavil, da se z dodajanjem vode v Mlako ne strinja, saj da to ni niti korektno niti trajnostno znosno (o tem poročamo v današnjem Primorskem dnevniku).
Mlako pa je danes nepričakovano in v očitnem nasprotju z odbornikovim stališčem obiskal župan Dipiazza ter se odločil, da bodo vanjo zaenkrat dolili 30 kubičnih metrov vode (30 tisoč litrov).
Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.