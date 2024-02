V kopališču zbrali 800 kilogramov odpadkov

Pred kopališčem Sticco pri Miramaru je v soboto stekla čistilna akcija morskih globin in obale. Na območje, ki ga je med 3. in 4. novembrom razdejalo nepričakovano plimovanje, so valovi prinesli večjo količino odpadkov in s kopnega odnesli opremo in nekatere dele kopališča.

Akcijo je organiziralo športno združenje Mare Nordest, ki je že takoj po ujmi ponudilo svoje znanje in podporo institucijam, pristojnim za sanacijo. Včeraj je pri čiščenju sodelovalo trideset prostovoljcev, članov športnih in okoljevarstvenih organizacij, ki so si prizadevali, da bi vsaj omenjenemu delu obale povrnili prvotni videz. Dogajanje je koordiniral Roberto Bolelli, generalni direktor združenja Mare Nordest, potapljači tržaških klubov Deep Blue Dive, Murena Diving Sporting Club - Padi 5 Dive Resort in Aquatik Dream, pa so v dopoldanskih urah iz vode privlekli večje in manjše odpadke.

Iz vode so izvlekli marsikateri ostanek kopališke opreme, ki jo je plimovanje uničilo, številne mize, vrata, deske, ležalnike, električne kable in vodnike, posodje, aluminijasta okna, ploščice, cevi, motor večjega hladilnika, omarice in druge manjše smeti. Skupaj za skoraj 800 kilogramov odpadkov.