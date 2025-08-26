V Koper kar štiri nagrade

S podelitvijo nagrad se je v nedeljo zaključil četrti mednarodni festival za otroke Dadadù, ki je v organizaciji društva ZaTroCaRaMa med 15. in 24. avgustom potekal v parku Muzeja Sartorio v Trstu. Festival, vključen v poletni program Trieste Estate, je bil namenjen najmlajšim gledalcem in družinam, predstave so bile na voljo brezplačno. V desetih dneh so se zvrstile produkcije gledališč iz Italije, Španije, Hrvaške in Slovenije.

Med osmimi tekmovalnimi predstavami je Gledališče Koper z uprizoritvijo Favole al telefono - Pravljice po telefonu po istoimenski zbirki mladinskega klasika Giannija Rodarija poželo izjemen uspeh, navaja koprski teater. Predstava, ki je v italijanskem jeziku premiero doživela konec januarja, je prejela kar štiri nagrade: za najboljšo predstavo, za najboljšega igralca (Francesco Borchi), za režijo (Jaka Ivanc) ter nagrado otroške žirije.

Uprizoritev je nastala v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper in pod okriljem Gledališča za otroke in mladino Svetilnik. V vlogi pripovedovalca in igralca se je predstavil Francesco Borchi, ki je iz zbirke iz leta 1962 izbral šest pravljic in jih predstavil občinstvu. Režiser in scenograf Jaka Ivanc je ob prejemu nagrad poudaril: »Pravljice po telefonu nas vračajo v čas, ko otroci še niso imeli pametnih telefonov, aplikacij in stalnega bombardiranja z informacijami. Takrat je bil dovolj glas očeta in nekaj kovancev za telefonski klic, da so nastale zgodbe, ki so do danes ohranile čar.«

Slovenska različica predstave Pravljice po telefonu bo premierno predstavljena na koprskem festivalu Pri svetilniku v soboto ob 19. uri.