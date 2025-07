V koprski luki pričetek podaljšanja prvega pomola

V koprskem pristanišču bodo ta teden stekla gradbena dela za podaljšanje severnega dela prvega pomola, s čimer želijo v Luki Koper utrditi status največjega kontejnerskega pristanišča v severnem Jadranu. Naložba je vredna 153 milijonov evrov, gradnja pa bo predvidoma zaključena do konca leta 2027. Dela bodo izvajali le ob delavnikih.

V okviru del bodo postopoma vgradili skupno 1750 pilotov, dolžine od 60 do 70 metrov. Mesecno jih bodo vgradili najvec 100. Pilotiranje bo skladno z okoljevarstvenim soglasjem in vsemi sprejetimi dodatnimi ukrepi potekalo ob delavnikih med 7. in 18. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih del ne bodo izvajali, so sporocili iz Luke Koper.

V pristanišcu bodo zgradili 326 metrov obale z dvema privezoma ter tako pridobili sedem hektarov dodatnih skladišcnih in manipulativnih površin.

Izvajalec gradnje severnega dela prvega pomola, družba Kolektor Koling Inženiring, je s partnerjem CGP že zakljucil vecmesecno poglabljanje morskega dna vzdolž obale, in sicer do globine najvec 16 metrov. V minulih tednih je z dvema pošiljkama v skupni teži 5500 ton v koprsko pristanišce tudi že prispelo 250 jeklenih pilotov, konec junija pa še plovilo z zabijalno garnituro.

Poleg že vzpostavljenega monitoringa prašnih delcev in hrupa na obmocju pristanišca v okviru gradnje dodatno izvajajo monitoring hrupa z gradbišca, vibracij in kalnosti morske vode, so še pojasnili. Pilotiranje bodo izvajali do decembra 2026.

Kot je pred zacetkom gradbene faze povedala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, si pri vseh infrastrukturnih projektih prizadevajo za odgovorno, premišljeno in trajnostno izvedbo. "Vsako investicijo skrbno nacrtujemo in jo usklajujemo z vsemi kljucnimi deležniki - od lokalne skupnosti do pristojnih institucij," je zagotovila.

Blagovna skupina kontejnerjev je za Luko Koper strateškega pomena. "Z naložbo v družbi odgovarjamo na pricakovanja deležnikov v logisticni verigi in utrjujemo status najvecjega kontejnerskega pristanišca v severnem Jadranu," so zapisali v sporocilu za javnost.

Skupna vrednost javnega narocila, ki je bilo vodeno po odprtem postopku in objavljeno tudi na evropskem portalu javnih narocil, znaša 152,9 milijona evrov brez DDV. Po zakljucku gradbenih del in namestitvi obalnih dvigal ter ureditvijo obstojecih skladišcnih površin bodo letno zmogljivost pretovora kontejnerjev povecali na 1,8 milijona TEU.