V kremah, gelih in parfumih odkrili prepovedani lilial

Tržaški finančni policisti so v času, ko je v Trstu potekala Barcolana in so se na ulicah gnetle množice ljudi, zasegli ponarejene kozmetične izdelke, potencialno škodljive zdravju, v skupni vrednosti 19.000 evrov. V mestnem središču so obiskali trgovino in preverili skladnost izdelkov, ki so bili na prodajnih policah, s predpisi. Odkrili so več kot 448 izdelkov, v katerih so bile prisotne nedovoljene snovi, potencialno škodljive zdravju, ki so prepovedane po evropskih zakonih. Med temi so bile kreme za telo in za obraz, ličila za nego kože okrog oči, samoporjavitvene sončne kreme, geli za prhanje, šamponi in parfumi. Finančni policisti so ugotovili, da vsebujejo prepovedano snov butilfenil metilpropional (znan tudi kot lilial).

V trgovini so tudi odkrili 54 kosov bižuterije s ponarejenimi logotipi znanih znamk, kot so denimo Chanel, Louis Vuitton, Tiffany in Cartier. Lastnika trgovine so ovadili zaradi prodaje zdravju škodljivih in ponarejenih artiklov.

Med preiskavo so finančni policisti odkrili tudi 336 kozmetičnih izdelkov s pomanjkljivimi navodili, informacijami in opozorili na etiketah. Tudi te so zasegli. Podjetnik tvega tudi kazen od 516 do 25.823 evrov.