V Ulici Carducci je okrog 13.30 prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je taksi podrl 26-letnega pešca. Ta je bil ob prihodu reševalnega vozila v nezavesti. Mimoidoči, ki so prisostvovali nesreči, so takoj poklicali na enotno številko za pomoč v sili 112, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mladeniča intubirali in ga prepeljali v bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju nesreče so bili prisotni tudi lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.