Danes zjutraj malo po 8. uri sta v križišču med ulicama Milano in Filzi trčila avtomobila, pri čemer je eden od avtomobilov trčil in podrl omarico telefonske družbe Tim. Vzrok nesreče je po vsej verjetnosti izsiljena prednost. Eden od voznikov je bil poškodovan, reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so mu na kraju nudili pomoč in so ga prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je bil lažje poškodovan. Na kraju so bili tudi karabinjerji in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.