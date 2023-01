V Križu reševali jadralnega padalca

Openski gasilci so danes ob 17. uri posredovali v Križu, kjer se je v bližini znane turistične kmetije Bibc jadralni padalec vpletel v drevo. Iz še nepojasnjenih vzrokov je izgubil nadzor nad jadralnim padalom in poskusil zasilno pristati, pri čemer je obstal na drevesu, kakih sedem metrov visoko. Gasilci so uporabili avtolestev in so z motorko odžagali več vej, da bi se mu približali. Naposled so ga vendarle uspeli rešiti in so z drevesa pobrali tudi jadralno padalo. Na kraju so bili tudi reševalci službe 118, ki so ugotovili, da je bil moški, star okrog 40 let, na srečo nepoškodovan.