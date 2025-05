Tatovi so bili v noči na sredo (14. maja) na pohodu v Križu. Tamkajšnja stanovalca sta iz zgornjega nadstropja slišala hrup v pritličnih prostorih, so sporočili karabinjerji. Ko sta se odpravila po stopnicah, da bi razumela, kaj se dogaja, sta opazila, da je nekdo neuspešno poskusil vlomiti skozi spodnje okno.

Tatovi so včeraj (13. maja) drugače tudi vdrli v stanovanje v Ulici Valmaura, so poročali. Razmetali so notranjost, odnesli pa niso nič, so še poročali karabinjerji.