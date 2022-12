Danes je okrog 15. ure prišlo do prometne nesreče v Križu na križišču z Briščami. Iz še nepojasnjenih razlogov, ki jih preiskujejo karabinjerji iz Miramara, sta trčila clio in bmw x6 z avstrijsko registrsko tablico. Clio je zaradi mokrega cestišča zaneslo v drevo. 40-letno domačinko, ki je vozila, je oskrbelo zdravstveno osebje, ki je prišlo na kraj nesreče. Na kraju nesreče so bili tako karabinjerji iz Miramara kot iz Nabrežine, ki so urejali promet.