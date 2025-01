V Križu zadnjih šest spotikavcev za žrtve nacizma

S ponedeljkovo položitvijo šest spotikavcev v spomin na umrle sovaščane v nacističnih taboriščih bo kriška sekcija VZPI-ANPI Evald Antončič-Stojan sklenila triletno postavitev spominskih tlakovcev. Vsega skupaj jih bo v Križu petnajst.

Za spotikavci stoji veliko dela. Za vsakega umrlega deportiranca je bilo treba preveriti datum in kraj smrti, za kar je pri sekciji VZPI-ANPI skrbel odbornik Sadko Briščik. Spotikavce mora potrditi mednarodna ustanova Internationale Stolpensteine nemškega umetnika Gunterja Demniga, pobudnika te mednarodno uveljavljene plemenite pobude.

Za vsak tlakovec je treba nato pripraviti načrte za položitev, dobiti lokacijo in potrebna dovoljenja. Za to je skrbel sekcijski odbornik Walter Cossutta v sodelovanju z arhitektom Giulianom Vascottom. Pokrovitelj pobude je Občina Trst, ki je za položitev dala na razpolago svoje delavce.

Tri spotikavce bodo v ponedeljek ob 11. uri položili pred osnovno šolo Alberta Sirka, druge tri nato pred Domom Alberta Sirka, kjer bo ob 11.30 sklepna prireditev. Na njej bo govoril deželni podpredsednik SKGZ Igor Kocijančič, nastopili bodo osnovnošolci ter glasbenika Zora Černic in Aljoša Saksida. Spotikavce bodo na dan holokavsta in žrtev nacističnih lagerjev dobili Anton in Roman Sulčič, Virgilij in Radislav Švab, Pavel Šemec in Benedikt Sedmak.