V krvi je imel petkrat preveč alkohola, vozniško so mu že odvzeli februarja

Lokalni polIcisti so pred nekaj dnevi po pozivu centrale izsledili in ustavili bel fiat panda, ki je močno vijugal, medtem ko je iz Barkovelj vozil proti Trstu po Miramarskem drevoredu. Za volanom je sedel 66-letni voznik. Lokalni policisti so posumili, da je moški pregloboko segel v kozarec, zato so opravili alkotest. Njihovi sumi so bili utemeljeni, saj je alkotest pokazal koncentracijo alkohola 2,49 g/l, ker je petkrat več od dovoljene vrednosti. Toda to ni bilo vse. Lokalni policisti so namreč ugotovili, da so moškemu februarja odvzeli vozniško dovoljenje, ker je povzročil nesrečo, ko je prav tako vozil pijan. Vpleten je tudi bil v dve drugi nesreči, ki sta se pripetili decembra in aprila. Nastala je gmotna škoda, obakrat pa je s kraja pobegnil. Lokalni policisti so mu po preiskavi prišli na sled in ugotovili njegovo vpletenost.

Moškega so lokalni policisti ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja, za kar sta predvidena kazenski postopek in zaseg avtomobila.