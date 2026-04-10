V lanskem letu aretirali 345 ljudi

Tržaški policisti so v letu 2025 aretirali 345 ljudi, 3418 so jih ovadili na prostosti. Skupno so legitimirali več kot 300 tisoč ljudi in pregledali skoraj 82 tisoč vozil.

Statistične podatke so včeraj na tržaški kvesturi predstavili pred današnjo 174. obletnico ustanovitve italijanske policije. Obenem so slovesno predali namenu izložbo s predmeti, ki spominjajo na Mattea Demenega in Pierluigija Rotto. Policista je 4. oktobra 2019 na kvesturi ustrelil Alejandro Meran.Policijo je lani na pomoč poklicalo več kot 33 tisoč ljudi, 7716 je bilo nujnih policijskih posredovanj. Kriminalisti so aretirali 89 ljudi, zasegli so za šest kilogramov kokaina in hašiša. Osumljencem za kazniva dejanja so zasegli tudi dve nepremičnini in avtomobil.

Zelo aktivni so bili policisti na devinsko-nabrežinskem koncu, kjer so legitimirali 23.345 ljudi in vzpostavili 988 kontrolnih točk za vozila. V miljski občini so bile številke nekoliko nižje, legitimacij je bilo 7520, policisti so tam opravili tudi 404 kontrol vozil, gostinskih ter trgovinskih obratov.

Policija je bila v preteklem letu aktivna tudi na področju boja proti nasilju nad ženskami: kvestorica Lilia Fredella je izdala 42 ustnih opominov zaradi fizičnega nasilja ali nadlegovanja. 24 oseb so izgnali iz Trsta, 28 prepovedali udeležbo na športnih prireditvah, 62 pa prepovedali dostop na območje, kjer so pijančevali ali razgrajali. Uradi kvesture so lani izdali 9526 potnih in 339 orožnih listov.

Obenem so lastnikom preventivno zasegli 194 kosov orožja. Polne roke dela je imela policija tudi z begunci in prosilci za azil. 2977 je bilo migrantov, ki so jih zasačili, ker so neregularno prečkali mejo, obravnavali so 933 prošenj za mednarodno zaščito in aretirali 83 tihotapcev ljudi. Kvestorica se je včeraj izrekla tudi o varnosti na Trgu Libertà, kjer se redno zbirajo tuji državljani. Dejala je, da varnostni organi redno patruljirajo območje, kontrole nameravajo zaradi nedavnih nasilnih dogodkov poostriti.