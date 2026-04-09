Z Ločičnikovo štipendijo nagradili štiri zaslužne študente inženirstva

Slovenska prosveta je danes v Peterlinovi dvorani podelila štipendije iz Sklada inženirja Albina Ločičnika. Štirinajstič po vrsti so na željo Ločičnikove žene Evgenije Stibilj Ločičnik, ki je svoje premoženje prepustila Slovenski prosveti, podprli štiri zaslužne študente inženirstva.

Komisija, ki so jo sestavljali inženirja Danijel Simonettig in Erik Mozan ter magistrica inženirka arhitektka Neža Kravos, je letos izbirala med enajstimi kandidati. Pet je bilo študentov prve, dodiplomske stopnje, šest pa druge, magistrske stopnje. Štipendije so prejeli Iztok Kalc, Gregor Makuc, Nikola Kerpan in Cristian Starec. Pri izbiri, so danes zaupali, je bila odločilna tudi vpletenost kandidatov v manjšinsko stvarnost, zlasti v športna in kulturna društva Slovencev v Italiji. Za štipendijo v višini 750 evrov so izbrali Iztoka Kalca in Gregorja Makuca, za štipendijo v višini 1250 evrov pa Nikolo Kerpana in Cristiana Starca. Nižji znesek je namenjen študentom dodiplomskega študija, višji pa magistrskega. Žirija ima vsako leto iz sklada na razpolago 4000 evrov, ki jih lahko porazdeli po svoji presoji.