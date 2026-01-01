V letu 2026 se bodo posvečali varovanju pravic turističnih delavcev

Razvoj turizma je v Trstu prinesel nove oblike zaposlovanja, zlasti začasno in občasno delo, kar pošteno razburja tržaški sindikat USB, ki se bo v letu 2026 posvečal varovanju pravic turističnih delavcev. Novost je napovedal Sasha Colautti, ki se kot pokrajinski tajnik vrača v Trst po izkušnji v nacionalnem sindikalnem odboru.

»Želimo si mesto, v katerem se turistični delavci ne izkoriščajo. Zaposleni v gostinstvu in turizmu so že opozorili na slabe pogoje, nizke plače in kršenje delovne zakonodaje,« je povedal na tradicionalnem srečanju z novinarji ob zaključku leta. Dodal je: »Nikakor ne nasprotujemo turističnemu razvoju mesta in podpiramo prihod obiskovalcev, ne želimo pa, da bi se z njihovim prevelikim številom ponavljali primeri izkoriščanja delavcev z delom na črno in pogodbami za krajše delovno obdobje, ali da bi se središče mesta napolnilo le s stanovanji za kratkoročni najem. Postavili se bomo pred vrata delodajalcev, ki ne spoštujejo delavskih pravic, in z zastavami priredili protest, da bodo vsi vedeli, kje in kdo izkorišča zaposlene.«

V novem letu bo sindikat v svojih prostorih na Pončani uredil okence, pri katerem bodo sprejemali prijave za primere mobinga, zlasti v odnosih z zaposlenimi ženskega spola. »Sistematično slabo ravnanje s sodelavkami ne sme postati navada,« je za USB povedala Silvia Di Fonzo, »statistični podatki pravijo, da več kot 80 odstotkov žrtev ne prijavi nadlegovanja v službi, zaradi sramu ali zato, ker se bojijo, da bi njihova prijava vplivala na opravljanje vsakdanjega dela. Večinoma gre za ženske, zaposlene s pogodbami za določen čas, za tujke, pa ne samo.« Tudi boj proti izkoriščanju migrantov na delovnem mestu bo med dejavnostmi sindikata, ki namerava stopiti v stik s socialnimi zadrugami.

Jesen za Palestino

Colautti je spomnil na industrijsko krizo na Tržaškem in opozoril »na lažne prijatelje, ki so se v zadnjih letih predstavili kot rešitelji delovnih mest. Ne pozabimo namreč, da ko je družba Innoway prevzela tovarno Wärtsilä v Boljuncu, je zaposlenim ponudila nove pogodbe, v katerih se ne upoštevajo njihove večletne izkušnje. Prihod britanskega velikana BAT je navdušil politike, ponuja pa pogodbe z najnižjo možno plačo. Daleč smo od nekdanjih delovnih pogojev, ki so jih imeli zaposleni v nekdanjih tovarnah.«

Od septembra je USB posvetil vse svoje moči protestom proti vojni v Gazi in izražal bližino palestinskemu narodu. »Tudi v Trstu so se vrstili množični protesti, ki jih je sindikat prirejal z željo, da bi italijanska vlada prenehala s financiranjem vojne,« je povedal Colautti, »nakupu orožja bo kmalu namenila skoraj 34 milijard evrov, namesto da bi jih vložila v šolstvo, socialo in zdravstvo.«