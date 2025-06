V lopi na njenem vrtu se je skrival tat

Karabinjerji z nabrežinskega poveljstva so v petek posegli v Devinu, kjer je moški na območju pomola okradel več kopalcev, med begom pa se je zatekel v bližnjo B&B nastanitev ter napadel lastnico.

Da je moški na plaži kradel, je opazil policist iz Brescie, ki je bil trenutno v Devinu na dopustu. Pognal se je v tek, da bi izsledil moškega, starega okrog 40 let, ki pa se mu je izmuznil in se je nato skril v lopo za drva bližnje počitniške nastanitve. Tu ga je našla sama lastnica.

Spopad ni trajal dolgo

»Zgodilo se je pri belem dnevu, okrog 13. ure. Ker je pes lajal, ljudje s ceste pa so kričali, da se je nekam v mojem vrtu skril tat, sem preverila, ali se je morda zatekel v vrtno lopo za drva. Res je bil tam skrit in ko sem mu rekla, da bom poklicala policijo, me je napadel s kosom lesa,« je za Primorski dnevnik povedala lastnica nastanitve v Devinu Michelle Kling.

Ženska je pojasnila, da je k sreči inštruktorica samoobrambe in da se je kljub temu, da jo je moški poskusil udariti, uspešno branila. Odnesla jo je brez velikih poškodb, a medtem ko je skušala preprečiti, da bi moški proti njej uporabil kos lesa, si je ranila roke. Ravno tako se je lažje poškodoval tat, do pravih udarcev pa naj ne bi prišlo. Na pomoč je ženski priskočila tudi sodelavka, nato je na dvorišče prišel policist in imobiliziral moškega. Tega so odpeljali karabinjerji, ki so še sami dospeli na kraj, je povedala Michelle Kling.

Čeprav ve, kako se je treba braniti, je bila ženska po napadu v šoku. »Če bi se podobno zgodilo nekomu drugemu, ne vem, kako bi se zgodba zaključila ...« je dejala žrtev napada. Moški je kopalcem na skrivaj odvzel pametne telefone, nekaterim tudi torbice z denarnicami. Okradeno blago je bilo v celoti povrnjeno lastnikom, je še zagotovila sogovornica.