Karabinjerji so v preteklih dneh aretirali 27-letnega državljana Črne gore zaradi spodbujanja nezakonitih migracij. Prijeli so ga v Mačkoljah, kjer je v avtomobilu slovenskih registrskih tablic prevažal štiri migrante. Šlo je za afganske državljane, vsi so bili brez dokumentov.

Tihotapca migrantov so prepeljali v tržaški zapor. Migrante so identificirali in ovadili zaradi nezakonitega vstopa v državo. Avtomobil so zasegli.