V mestni vladi vse globlja razhajanja

Samo devet dni je minilo, odkar je desnosredinska koalicija v tržaškem mestnem svetu zagotavljala, da so kljub krizi v deželni vladi pri njih složni. Napovedovali so, da bodo složno peljali naprej vse mestne projekte do konca mandata. In zanikali kakršne koli razpoke v koaliciji zaradi razhajanj pri modelu upravljanja novih jasli v Rojanu, ki bi jih morali odpreti že jeseni lani, nato pa so te namere preložili na letošnjo jesen. A vse kaže, da bodo povsem novi prostori samevali tudi v novem šolskem letu.

Krizo v mestnem svetu so odprli Bratje Italije: ista stranka, ki je pred manj kot dvema tednoma povzročila krizo v deželni vladi. To je sicer zakuhal minister iz te stranke Luca Ciriani, ki je bil kritičen do deželnega zdravstva. Včeraj zjutraj so občinski predstavniki Bratov Italije v družbi deželnega vodje te stranke Claudia Giacomellija na vrat na nos sklicali novinarsko konferenco, na katero pa so povabili samo italijanski dnevnik in lokalno televizijo. »Nič osebnega proti vam ali drugim medijem. Prekipelo nam je, ko smo prebrali Il Piccolo in slišali jutranjo oddajo na Telequattro. Sklicali smo novinarsko konferenco za ta dva medija, da bi jima replicirali,» je po telefonu zatrdil Giacomelli, ki je sicer zanikal namigovanja, da odpirajo krizo v koaliciji. Zagato okrog otroških jasli v Rojanu želimo čim prej rešiti, je še dodal Giacomelli in zagotovil, da je njihova stranka za občinsko upravljanje novih jasli in za zaposlovanje vzgojiteljskega kadra, če se bo za to našel javni denar.

Kdo je torej za privatizacijo?

Zanj Bratje Italije nikoli niso bili za privatizacijo jasli. V predlog sklepa, ki ga je podpisal občinski odbornik iz njihovih vrst Stefano Avian, so vključili koncesijski model upravljanja potem, ko jim je bilo rečeno, da denarja za plačevanja kadra v občinski blagajni ni, pravi Giacomelli.

Na včerajšnjem srečanju z izbranimi novinarji so ostro napadli mestno svetnico Angelo Brandi iz stranke Naprej, Italija, ki se od vsega začetka zoperstavlja privatizaciji jasli. Giacomelli je skupaj s pokrajinsko šefico stranke Nicole Matteoni poudaril, da so se za javno-zasebno partnerstvo odločili, ko so jim pristojni za finance povedali, da denarja za nov kader ni.