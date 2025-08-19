V Miljah bi opravljali »varnostne sprehode«

Neofašistično gibanje Forza Nuova želi na svoj način vzpostaviti red po miljskih ulicah. Po poletnem miljskem pustu, ko je skoraj vsak dan prišlo do primera nasilja, so deželni predstavniki tega gibanja napovedali »varnostne sprehode« in kritizirali desnosredinsko vlado, češ da navidezno obsoja primere nasilja, v katere so vpleteni tuji državljani, dejansko pa je pravkar sprejela 500 tisoč migrantov. Poletno pustno praznovanje so skazile novice o pretepih, nestrpnosti in prekomernem uživanju alkohola tudi med mladoletniki. Nato pa je medije dosegla še novica, da želi omenjeno gibanje na lastno roko vzpostaviti varnost na cestah in s posebnim nadzorom zavarovati to obmorsko mestece.

Miljčani, ki so se pred slabim tednom zbrali na ulicah na shodu za mir, za ženske v Gazi in palestinski narod, zaskrbljeno spremljajo namero neofašističnega gibanja, »da organizira prave obhodne straže in kazenske pohode, kot se je zgodilo že v preteklih dneh,« je opozorila Fiorella Benčič iz Društva Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga, ki meni, da je »to odstopanje od demokratičnih vrednot je zelo nevarno«. »V Miljah morajo varnost zagotavljati sile javnega reda. Milje ne smejo postati bojno polje. Mlade moramo vzgajati, ne pa jih spodbujati k spopadanju in medsebojnemu sovraštvu. Razsodni ljudje v Miljah strnjeno reagirajo na nastalo stanje in odločno odklanjajo katerokoli hipotetično združenje občanov, ki samovoljno odločajo o varnosti,« še piše v sporočilu za medije.