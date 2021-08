V Miljah najverjetneje štirje županski kandidati

Poldrugi mesec pred oktobrskimi upravnimi volitvami se vse jasneje izrisuje tudi politična slika v Miljah, kjer se bodo za župansko mesto najverjetneje potegovali štirje kandidati, seveda če do 31. avgusta, ko zapade rok za vložitev list, ne bo prišlo do kakih presenečenj.

Čeprav je politične vode v miljski levi sredini močno razburkala odločitev dosedanjega odbornika za šport, civilno zaščito in društva iz vrst Občanov Roberta Rosce, da kandidira na občanski listi, ki bo podprla desnosredinskega županskega kandidata Paola Polidorija, levosredinska koalicija gre strnjeno naprej. Tako pravi njen županski kandidat in sedanji podžupan Francesco Bussani (Demokratska stranka), ki ga zaenkrat podpirajo Občani, Demokratska stranka in Stranka komunistične prenove, poleg tega ima še svojo občansko listo, morda pa se jim bo pridružila še ena lista.

Enotno se kot kaže predstavlja tudi desnosredinska koalicija, ki podpira županskega kandidata Paola Polidorija, trenutnega tržaškega podžupana iz vrst Lige, in h kateri je Rosca komaj presedlal. Za seboj ima Polidori seveda svojo stranko, dalje Listo Dipiazza oz. Naprej Milje, Brate Italije, Projekt FJK in občansko listo Mi za Milje.

Kot »tretji pol« se predstavlja Občanski pakt za Milje, formacija, ki združuje več krajevnih političnih stvarnosti (občansko listo Meio Muja, Zelene, Gibanje petih zvezd, del odbora proti gradnji valjarne pri Orehu, gibanje Trajnost, pravičnost in solidarnost ter gibanje Podemo), ki za županjo kandidira sedanjo opozicijsko občinsko svetnico ter nekdanjo občinsko in pokrajinsko odbornico Roberto Tarlao. Pri tej realnosti poudarjajo predvsem pomen transparentnosti in soudeležbe občanov, pri čemer menijo, da pod sedanjo upravo ne ene ne druge ni prav veliko.

Četrta osebnost, ki je napovedala svojo župansko kandidaturo na čelu občanske liste, je predsednik tržaškega krožka Miani Maurizio Fogar, ki se je za ta korak odločil predvsem iz nasprotovanja načrtovanju gradnje nove valjarne pri Orehu. To je skoraj edina programska točka Fogarjeve liste, ki se bo proti gradnji borila v sodelovanju s »sestrsko« listo Zeleni Trst, katere županska kandidatka bo namesto prvotno mišljenega Fogarja Aurora Marconi.