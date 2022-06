V Miljah nova postaja reševalne službe 118

Danes so v Miljah odprli novo postajo reševalne službe 118. Na krajši slovesnosti je bil prisoten tudi podpredsednik deželne vlade, odgovoren za zdravstvo Riccardo Riccardi, ki je dejal, da je nova postojanka veliko bolj priročna za občane kot prejšnja, ustanovili pa so jo lahko po zaslugi zdravstvenega podjetja Asugi in Občine Milje. Postojanka se bo sedaj nahajala v Ulici Battisti. Riccardi je ob tem poudaril, da so zdravstveni delavci 118 še posebej izpostavljeni, saj se soočajo z zahtevnimi situacijami, ko ljudje potrebujejo takojšen odziv zaradi njihovega zdravstvenega stanja.

Pri predaji namena je sodeloval tudi predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič. »Naša pomoč pri postavitvi postaje v Miljah je predvsem v tem, da smo pomagali pri nakupu notranje opreme, tako kot smo storili tudi na Opčinah, kajti tudi Milje so za nas strateška cona,« je dejal Kovačič. Pri predaji je bil prisoten tudi miljski župan Paolo Polidori.