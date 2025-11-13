V Miljah odpovedali tudi sejem

Praznovanje svetega Martina, ki je bilo v organizaciji Občine Milje in LAS Kras od danes do vključno nedelje napovedano v Miljah, so odpovedali. Odpovedali so tudi Martinov sejem. Dogajanje bi bilo moralo potekati na Trgu Marconi, kjer je sinoči prišlo do tragedije.

Sprva so po tragičnem dogodku, ki je močno pretresel krajevno in širšo javnost, nameravali prirediti izključno sejem z udeležbo krajevnih pridelovalcev in so odpovedali vse ostale spremljevalne dejavnosti, med drugim zdravico, glasbo v živo in druge dogodke. Iz spoštovanja do žalujočega očeta in v spomin na dečka, ki je včeraj izgubil življenje, pa so zdaj preklicali celotno praznovanje vključno z Martinovim sejmom.

Miljski župan Paolo Polidori je za današnji dan razglasil žalovanje, ob 12. uri so zastave na občini spustili na pol droga. Takrat so se oglasili tudi zvonovi miljske cerkve, kamor je pokojni deček redno zahajal z očetom.