V Miljah oživljali 51-letnega voznika

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali v Miljah, v Drevoredu 25. aprila blizu lekarne, kjer je 51-letnega moškega za volanom obšla huda slabost, pri čemer je izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v več parkiranih vozil.

Mimoidoči so poklicali na interventno telefonsko številko 112. Policist, ki je bil slučajno na mestu, je moškega, za katerega so ugotovili, da je doživel srčni infarkt, ob telefonskih navodilih bolničarja službe Sores začel oživljati. Na kraj so nato z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom prispeli reševalci, ki so nadaljevali s postopkom oživljanja kakih dvajset minut, pri čemer je njegovo srce spet začelo biti. Na mestu so bili tudi gasilci, ker so bila avtomobilska vrata v trčenju poškodovana in se niso več odpirala. Moškega so z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili tudi predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo vzroke nesreče.