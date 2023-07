V Miljah je danes prišlo do nesreče, pri kateri je mladoletnica padla s kolesa. Na kraj nesreče so po klicu na enotno številko za klic v sili prispeli reševalci, ki so dekle z rumeno triažno kodo prepeljali v pediatrično bolnišnico Burlo.

Reševalci pa so posredovali tudi v Trstu, kjer je na privezani ladji enega od potnikov zajela slabost. Na krovu je bil tudi zdravnik, ki je nudil prvo pomoč, nato pa so poklicali reševalce. Ti so osebo z zeleno triažno kodo prepeljali v katinarsko bolnišnico.