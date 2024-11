V Miramarskem drevoredu v Trstu se je pri hišni številki 155, malo bo začetku borovega gozdiča v smeri Miramara, pred 11. uro pripetila prometna nesreča in v smeri Trsta že nastajajo zastoji. Kot kaže, je skuterist trčil v avtomobil smart, ki je vozil pred njim in se je ustavil pred prehodom za pešce. Poškodovanega skuterista so prevzeli v oskrbo reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118.