V morju pred Barkovljami prvič tekmovanje v podvodni fotografiji

Od danes (11. aprila) do nedelje bo v Trstu zaživelo prvo mednarodno tekmovanje v podvodni fotografiji Sguardi dal mare (Pogledi iz morja). Uvod v festival Mare Nordest 2025, ki ga prireja športno društvo Mare Nordest v sodelovanju s tržaško občino, bo ljubiteljem fotografije ponudil priložnost za sodelovanje in medsebojno spoznavanje. Tekmovanje bo potekalo v barkovljanskih globinah. Organizatorji želijo namreč promovirati lepoto in biotsko raznolikost Tržaškega zaliva.

Tekmovalce bodo razdelili v tri kategorije: makro, okolje in ribe. V prvi se bodo posvečali detajlom in skritim zakladom rastlinskega in živalskega morskega življenja. V kategoriji okolje bodo v kamere ujeli podvodne razglede. V tretjo kategorijo pa bodo sprejemali umetnine, ki pričajo o življenju in navadah barkovljanskih rib.

54 kandidatov bo svoje znanje dokazovalo v morju med Miramarskim drevoredom 77 in kopališčem Topolini št. 9, kjer je morsko dno peščeno, a tudi skalnato, globina pa znaša največ deset metrov. Tekmovanje je namenjeno tudi osebam s posebnimi potrebami, zlasti slabovidnim.