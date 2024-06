V morju tržaškega pristanišča našli truplo

Pripadniki obalne straže so včeraj (16. junija) ob zori na odseku morja med valobranom ter tretjim in četrtim pomolom tržaškega Starega pristanišča našli moško truplo, za katerega se domneva, da pripada mlademu maroškemu državljanu, ki je preteklega 11. junija izginil po padcu v vodo. Kot je sporočila obalna straža, je njen patruljni čoln prispel na podlagi obvestila veslarskega kluba Canottieri Adria, katerega pripadniki so se takrat urili na območju. Potem ko so ga izvlekli iz vode, so truplo zaenkrat še neznanega moškega prepeljali na pomol pred sedežem poveljstva obalne straže.

Preiskovalci domnevajo, da utegne truplo pripadati 24-letnemu maroškemu državljanu, ki se je preteklega 11. junija mudil na območju med tretjim in četrtim pomolom Starega pristanišča v družbi nekega dekleta in skupine vrstnikov. Vsi naj bi ob tisti priložnosti pregloboko pogledali v kozarec, mladenič pa naj bi kar sam skočil v morje. Na površje ga ni bilo več, za njim se je izgubila vsaka sled, medtem ko so se ostali večinoma porazgubili, je dekle poklicalo reševalce. Iskanje v naslednjih urah in dneh ni obrodilo sadov. Po poročanju tiskovne agencije Ansa je vzrokov za smrt lahko več, od termičnega šoka ob stiku z vodo do tokov, ki bi lahko mladeniča potegnili pod enega od pomolov, ki so tam delno votli in kjer bi lahko izgubil orientacijo.