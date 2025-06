V morskem okolju ni bil nihče prikrajšan

Druga polovica preteklega tedna je v Sesljanskem zalivu minila v znamenju vodnih športov za vse. Od četrtka do sobote se je več kot 180 ljudi potapljalo, jadralo in veslalo na polinezijskem kanuju. Društvo Disequality, ki se ukvarja z vključevanjem hendikepiranih oseb v morsko okolje, je priredilo že tretji festival Open day - Open bay. Pobudo sta podprli Občina Devin - Nabrežina in Zadružna kraška banka.

Jadranje je bilo tako kot vsako leto v režiji društva Disequality. Gostje so se lahko užitkom plovbe pod devinskimi stenami prepustili na jadrnicah Bazi, Desire in Justmen, ki je posebej prirejena za osebe na vozičku. Veslanje s kanujem pa je bilo v domeni športnega društva Canoa Republic iz Benetk, ki ga vodi olimpijski prvak v veslanju Daniele Scarpa. Štirisedežni kanu roza barve, na katerem so veslali otroci, najstniki in odrasli, je obenem simbol boja proti raku na dojki. Scarpa vodi tudi projekt Forza rosa, namenjen ženskam, ki so prebolele raka na dojki. Veslanje, zaradi napora, ki ga opravljajo prsne mišice, namreč blagodejno vpliva na okrevanje po operaciji tega rakastega obolenja.

Odkrivali lepote pod morjem

Tudi potapljanje z jeklenkami je bilo namenjeno tako gibalno in umsko oviranim osebam, kot vsem ostalim, ki so želeli izkusiti občutek breztežnosti na morskem dnu. Inštruktorji športnega društva Includimondo so nadebudnim potapljačem nadeli kompenzatorje plovnosti, jeklenke, plavutke in masko ter jih popeljali na ogled lepot pod morsko gladino.

Posebnost letošnjega festivala morskih športov za vse sta bili tudi delavnica barvanja s tehniko akvarela in izmenjevalnica poletnih oblačil, starin in drugih malih predmetov v režiji društva Com-unity. Tridnevni festival je tako dokazal, da morajo biti morske aktivnosti dostopne čisto vsem, ne glede na fizične in umske sposobnosti ljubiteljev morja.